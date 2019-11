SPD-Logo ist an einer roten Wand zu sehen. Symbolbild

Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Die "Verschissmuss"-Schleife an einem Gedenkkranz der Mülheimer SPD ist nach Angaben der Partei durch ein "menschliches Missverständnis" entstanden. "Die falsche Schleife am Trauerkranz ging nicht auf Sabotage, sondern auf eine Verkettung unglücklicher Umstände zurück", teilte die Mülheimer SPD mit.



Die Schleife sei von der Partei telefonisch in Auftrag gegeben worden. "Eine Mitarbeiterin der Gärtnerei notierte das Wort falsch und übermittelte es so an die Druckerei."