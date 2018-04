Der französische Präsident Emmanuel Macron. Archivbild Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will ein Gesetz gegen Falschmeldungen ("Fake News") in Wahlkampfzeiten. "Ich habe entschieden, dass wir unser juristisches Arsenal weiterentwickeln werden, um das demokratische Leben vor diesen falschen Nachrichten zu schützen", kündigte er an.



Er kritisierte, hinter diesen Falschmeldungen stecke eine Strategie, die darauf abziele, das Vertrauen in die Demokratie zu untergraben. Künftig soll im Eilverfahren ein Richter eingeschaltet werden können.