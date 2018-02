Falter: Das ist immer so gewesen. Man braucht ja die Stimmen der Kleinen, um überhaupt eine Koalition bilden zu können. Erfahrungsgemäß haben die kleineren Parteien immer ein größeres Gewicht. Das hat in vielen Legislaturperioden auch für die FDP gegolten. Das ist im repräsentativen System der BRD so angelegt. Da gibt es eine gewisse Asymmetrie. Zumindest in den Verhandlungen, nicht unbedingt später in der Regierung – wie die FDP zwischen 2009 und 2013 eindrücklich bewiesen hat.