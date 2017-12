Die Zahl 390.000 ist nicht aus der Luft gegriffen. Doch dass tatsächlich so viele Syrer ihre Familien nachholen dürfen, ist sehr unwahrscheinlich. Denn es sind viele darunter, deren Familien schon in Deutschland leben oder die keine nachzugsberechtigten Angehörigen haben. Außerdem ist nicht klar, wie der neue Bundestag über den weiteren Familiennachzug entscheiden wird. Ob die Angehörigen eines Flüchtlings tatsächlich nachreisen werden - das hängt von allerlei persönlichen Lebensumständen ab. Und die sind so unterschiedlich, dass keine Statistik sie zuverlässig erfassen kann.