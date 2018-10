Da stehen sie nun mit schweren Taschen am Rande des Wochenmarktes und fragen sich, wie sie nach Hause kommen. Thomas Nickel (48) und seine Tochter Elisabeth (17) haben für die Familie eingekauft - regional und saisonal, das war der Plan - und nun gilt es, möglichst klimaschonend Obst und Gemüse zum heimischen Kühlschrank zu bringen. Manchmal fragen sie sich schon, warum sie in ihrem Alltag das Klima schützen sollen - während gerade anderswo in Deutschland Wälder für die Braunkohle gerodet werden sollen. Aber Elisabeth sieht es nun mal so: "Wenn keiner etwas tut, dann werden wir nie etwas erreichen können."