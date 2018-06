Scandlines-Fähre vor Warnemünde. Quelle: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa

Die Reeder von Fähren erwarten eine steigende Nachfrage und investieren in neue Schiffe. Laut Verband Fährschifffahrt und Fährtouristik (VFF) buchten in den vergangenen fünf Jahren 24 Millionen Passagiere auf den 200 Fährverbindungen auf Nord- und Ostsee sowie in der Irischen See und im Mittelmeer.



Reisen mit Fährschiffen sind vor allem bei Familien mit Kindern beliebt. Sie reisen oft mit eigenem Auto, viel Gepäck und Haustier. Eine Alternative zu Flugreisen oder langen Autofahrten.