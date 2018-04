Kita-Kinder beim Mittagessen. Archivbild Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Als erstes großes Projekt will Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) in der kommenden Woche ein Gesetz zur Verbesserung der Qualität von Kitas in die Ressortabstimmung geben. Das "Gute-Kita-Gesetz" sei ihr erstes großes Gesetzesvorhaben, sagte Giffey den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.



Das Gesetz enthalte neun verschiedene Instrumente, um die Länder bei der Verbesserung der Kita-Qualität zu unterstützen - von der Gebührenbefreiung bis zur Sprachförderung, sagte sie.