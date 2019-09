Für die 737-Max gilt ein weltweites Startverbot. Archiv

Quelle: Ted S. Warren/AP/dpa

Der US-Luftfahrtkonzern Boeing startet sein Entschädigungsprogramm für Angehörige der Opfer der 737-Max-Flugzeugabstürze in Indonesien und Äthiopien. Die Familien der 346 Menschen, die bei den Unglücken starben, sollen jeweils rund 144.500 Dollar erhalten. Das teilte Boeings von US-Staranwalt Ken Feinberg verwalteter Entschädigungsfonds mit.



Boeing hatte im Juli bekanntgegeben, 100 Millionen Dollar an Finanzhilfen bereitzustellen. Die Hälfte davon soll schon in Kürze an Angehörige der Opfer fließen.