Giffey: "Kitas sind Bildungseinrichtungen." Quelle: Christophe Gateau/dpa

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) hat eine deutlich bessere Bezahlung von Erziehern gefordert. Diese sollte auf das Niveau von Grundschullehrern angehoben werden, schlug Giffey in der "Bild am Sonntag" vor. "Kitas sind Bildungseinrichtungen", sagte sie.



"Und aus meiner Sicht verdienen Erzieherinnen und Erzieher, auch jene, die im Ganztagsbetrieb im Hort arbeiten, eine Bezahlung ähnlich wie Pädagogen, die etwa in der Grundschule arbeiten", betonte die Politikerin aus Berlin.