Franziska Giffey und Sandra Scheeres in einer Kindertagespflege.

Quelle: Carsten Koall/dpa

Der Bund will Tagesmütter und -väter als Alternative zur Kita stärker fördern. 43 Kommunen und Landkreise bekommen zusammen 22,5 Millionen Euro, um die Betreuer zu qualifizieren und ihre Arbeitsbedingungen zu verbessern. Zudem sollen damit auch Vertretungsregelungen bei Krankheit und Urlaub gefunden werden.



Den ersten Förderbescheid übergab Familienministerin Franziska Giffey (SPD) an Berlins Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD). In Deutschland gibt es knapp 44.200 Tagesmütter und -väter.