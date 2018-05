Aufruf gegen Mobbing auf dem T-Shirt eines Pädagogen. Archivbild Quelle: Oliver Berg/dpa

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey hat ein 20-Millionen-Euro-Projekt gegen Mobbing an Schulen angekündigt. "Wir gehen nun das Thema Mobbing an, an vielen Schulen in Deutschland ein Riesenproblem", sagte die SPD-Politikerin der "Welt am Sonntag".



Zum kommenden Schuljahr sollen demnach 170 zusätzliche Anti-Mobbing-Profis an Schulen mit Problemen gehen "und den Lehrern den Rücken stärken". "Das ist für mich auch ein Beitrag zur Integration", sagte die SPD-Ministerin.