Frauenhäuser sind Zuflucht für Frauen, die vor Gewalt geflohen sind. Viele erduldeten zuvor über Jahre Misshandlungen. 147 Frauen wurden im vergangenen Jahr von ihren Partnern umgebracht. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) kündigte deshalb den Ausbau von Hilfseinrichtungen an. Am Vormittag will sie Erhebungen zur Partnergewalt vorstellen und sich in Berlin äußern.