Frauentag - ein Grund zum Feiern? Berlin hat sich entschieden und als erstes Bundesland überhaupt diesen Feiertag eingeführt. Für Franziska Giffey, Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, "ein ganz starkes Signal aus der Bundeshauptstadt". "Wir wollen anerkennen, was Frauen geschafft haben, was sie jeden einzelnen Tag leisten in der Familie, im Beruf, in der Gesellschaft. Aber wir wollen auch darauf aufmerksam machen, was es noch zu tun gibt. Und das ist eine ganze Menge," sagt Giffey (SPD) im ZDF-Mittagsmagazin.