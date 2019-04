Es geht um Menschen wie Mahmoud. Der staatenlose Palästinenser lebt seit Oktober 2015 in Deutschland. Er hat Fuß gefasst, arbeitet bei einem IT-Unternehmen in Braunschweig. Doch weil er nur den subsidiären Schutz bekam, kann seine Frau aus Syrien nicht nachkommen. Da der 28-Jährige in Syrien im Gefängnis saß, wird er sobald nicht zurückkehren können. Wenn das Assad-Regime auch nach dem Ende des Bürgerkriegs die Oberhand behält, schon gar nicht. Die Sorge um seine Frau zermürbt Mahmoud: "Ich möchte doch nur wie ein normaler Mensch in einer normalen Familie leben." Oder es geht um Sara, 22, die mit ihrem Vater nach Deutschland kam. Die Mutter blieb mit den vier Söhnen in Jordanien. Sie warten darauf, nachkommen zu dürfen. Das Problem: Saras Vater leidet an Schilddrüsenkrebs. Stirbt er, hat die Familie keine Chance. Sara ist volljährig, ihre Mutter und Geschwister dürften nicht einreisen.