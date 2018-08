So funktioniert, am Beispiel der Familie H., das Prozedere: Ihr Anwalt hat von Deutschland aus einen Termin bei der deutschen Botschaft in Beirut im Libanon für Vater H. beantragt, da die Botschaft in Syrien selbst geschlossen ist. Bekommt er einen Termin, darf Vater H. die syrisch-libanesische Grenze passieren, in der Botschaft in Beirut vorsprechen und seinen Antrag auf Nachzug stellen. Dieser wird an die Ausländerbehörde in Deutschland weitergeleitet, die für die H.s zuständig ist. Ist die Familie gut integriert und nicht etwa straffällig geworden, leitet die Behörde dann die Akte weiter ans Bundesverwaltungsamt in Köln, das schlussendlich über den Antrag entscheidet.