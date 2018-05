Beim Thema Familiennachzug für Flüchtlinge will die SPD bis Dienstagabend eine Einigung mit der Union erzielen. Bevor die Sozialdemokraten am Donnerstag in Bundestag einer Übergangslösung zustimmen, müsse es Klarheit über die Grundzüge einer dauerhaften Regelung geben, sagte Fraktionschefin Andrea Nahles in Berlin. "Wir müssen nur eine Grundverständigung darüber haben, wo es lang gehen soll." Am Dienstagabend ab 18 Uhr tagt der Hauptausschuss, der die Plenarsitzung am Donnerstag vorbereitet.