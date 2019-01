Zwei Tote und mehrere Verletzte bei Unfall im Nebel.

Quelle: Kohls/SDMG/dpa

Bei einem schweren Autounfall in der Nacht zum Neujahrstag sind bei Nebel in Baden-Württemberg zwei Menschen ums Leben gekommen und 19 verletzt worden. Bei dem einen Todesopfer handele es sich um einen zehnjährigen Jungen, sagte ein Polizeisprecher. Der zweite Tote, ein 39-jähriger Mann, sei sehr wahrscheinlich der Vater des Kindes.



In den Unfall auf der Bundesstraße 27 bei Aichtal waren sechs Fahrzeuge verwickelt. Neun Menschen erlitten dabei schwere Verletzungen. Zehn weitere Menschen wurden leicht verletzt.