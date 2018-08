Ausgewählt wurden die 100 Teilnehmer in Südkorea durch einen Zufallscomputer. In Nordkorea spielt nach Ansicht von Beobachtern die Loyalität zur Regierung eine wichtige Rolle. Young-sik Kang, Generalsekretär der "One Korea Global Campaign" fordert regelmäßige Treffen dieser Art. "Das Problem ist, dass die Frequenz der Familientreffen zu niedrig ist. Wir brauchen mehr solcher Treffen, damit auch mehr Menschen die Chance haben, ihre Angehörigen zu treffen", sagt Young-sik Kang, der sich für eine friedliche Wiedervereinigung Koreas einsetzt. Denn in Südkorea starb in den letzten Jahren bereits mehr als die Hälfte der Bewerber, die an einer Familienzusammenführung teilnehmen wollten.