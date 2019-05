Am Ende hatte der Meisterregisseur von Nosferatu und Grizzly Man nur 300 Minuten Rohmaterial, das ist für einen Kinofilm lächerlich wenig - und das merkt man dem Film an manchen Stellen durchaus auch an. Das Ergebnis ist eine eigenartige, sehenswerte Mischung aus Doku und Fiktion - Yuichi Ishii spielt sich selbst in vielen Situationen, die er auf der Website seines Unternehmens mit Fotos von offensichtlich glücklichen Menschen bewirbt. Aber immer wieder gleiten die Situationen sachte in die Groteske ab, so dass nie klar wird, wo die Linie zwischen Realität und Übersteigerung verläuft.