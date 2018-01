Podolski bei der Eröffnung seines Döner-Ladens. Quelle: Henning Kaiser/dpa

Fußballweltmeister Lukas Podolski hat am Samstag seinen neuen Döner-Imbiss in Köln eröffnet. Etwa 1.000 Fans kamen zum Start des To-Go-Restaurants "Mangal Döner". Publikumsmagnet Podolski posierte fröhlich lächelnd vor einem der mächtigen Fleischspieße und schrieb für seine Fans danach Autogramme.



Poldi führt den Imbiss zusammen mit zwei weiteren Mitgesellschaftern. Der 32-jährige Kölner kickt aktuell in Japan für Vissel Kobe und war zuvor beim türkischen Club Galatasaray unter Vertrag.