Arnold Schwarzenegger 2018 in Australien. Quelle: Ellen Smith/AAP/dpa

Arnold Schwarzenegger ist am Herzen operiert worden. Der Zustand des 70-Jährigen sei stabil, meldete die "Washington Post".



Der 1947 in der Steiermark in ärmlichen Verhältnissen geborene Polizistensohn hatte sich bis zum "Mister Universum" hochgekämpft. Mit "Conan, der Barbar" begann er 1982 seine Schauspielkarriere. 1984 folgte "Terminator". Von 2003 bis 2011 war er Gouverneur von Kalifornien. Seine Ehe mit der Kennedy-Nichte Maria Shriver zerbrach. Das Paar hat vier Kinder.