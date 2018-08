Wir sind nicht die Weltmeisterschaft des Metal, wo die Besten der Besten spielen Festivalgründer Thomas Jensen

Man versucht Menschen, die nicht nur mit der Musik in Verbindung stehen, hierhin zu holen", sagt Fabian Wecker. Für ihn und seine Begleiter ist etwa die in diesem Jahr neu eingerichtete E-Sport-Area, ein Gaming-Zelt für Videospiele, ein Beleg für diese Veränderung. "Wegen unseres Gaming-Engagements wird nicht eine Band weniger spielen", sichert Festivalgründer Thomas Jensen zu.



Die Zahl der Bands wird von fast allen Besuchern ausdrücklich gelobt. Im Vergleich mit den anderen großen Metal-Festivals in Europa sei Wacken in diesem Jahr vom Line-Up her allerdings eher auf Platz drei, meint Besucher Merlin Weber. "Beim Graspop in Belgien waren dieses Jahr zum Beispiel Guns'n'Roses, Iron Maiden und Ozzy Osbourne." "Wir sind nicht die Weltmeisterschaft des Metal, wo die Besten der Besten spielen, sondern wir sind eher die Olympiade, wo ich die ganze Bandbreite habe", sagt Gründer Jensen.