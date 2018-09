Fans campieren in Schlafsäcken am Postdamer Platz. Quelle: Paul Zinken/dpa

Drei Tage vor dem Start der 68. Berlinale beginnt der Ticket-Vorverkauf. Einige Kinofans haben vor den Schaltern in den Arkaden am Potsdamer Platz übernachtet - mit Schlafsäcken und Isomatten. Alljährlich warten Festival-Liebhaber zum Verkaufsstart stundenlang, um ihre Wunsch-Karten zu bekommen.



Bei den Internationalen Filmfestspielen Berlin laufen vom 15. bis zum 25. Februar rund 400 Filme. In der Regel kostet ein Ticket 12 Euro. Die Berlinale gilt als weltweit größtes Publikumsfestival.