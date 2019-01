Mit diesem afrofuturistischen Roman hat die Autorin einer jungen Generation von Frauen, die sich gegen Rassismus und Sexismus zur Wehr setzen, eine Stimme gegeben. Das in den USA viel diskutierte Buch ist auch in Deutschland ein Erfolg. Eine Politisierung der Fantasy-Literatur zeigt sich aber auch in den vielen Dystopien, in denen der Weltuntergangszenarien durchgespielt werden. Zudem gewinnt der gesellschaftskritische realistische Jugendroman, der in den 1970er und 1980er Jahren das Genre der Jugendliteratur dominierte, wieder an Boden.