Nur 43 Menschen führt die Behörde von BKA-Chef Holger Münch derzeit als rechtsextremistische Gefährder. Doch diese Zahl scheint viel zu gering im Vergleich zu den 12.700 gewaltbereiten Neonazis, die der Verfassungsschutzbericht listet. Auch Münch gab gestern auf einer Pressekonferenz zu, dass es bereits jetzt mehr als 43 rechtsextremistischen Gefährder geben könnte. In diese Richtung deuten auch die rechtsextremistischen Gewalttaten in jüngster Zeit: die Mordserie des sogenannten NSU, der vor seinem Haus erschossene Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke und nun das versuchte Attentat auf eine Synagoge in Halle, bei dem eine Passantin und ein Mann in einem Döner-Imbiss starben.