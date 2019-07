Während sich Industrieverbände für einen relativ niedrigen Anfangspreis aussprechen, fordern Umweltschützer ehrgeizige Ziele. So will der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) den Preis am EU-Zertifikatehandel anlehnen, wo die Tonne derzeit rund 26 Euro kostet. Der Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE) möchte hingegen bei 60 Euro einsteigen. In beiden Konzepten würde der Preis mit der Zeit ansteigen.