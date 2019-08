Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag.

Quelle: Wolfgang Kumm/dpa

Die Genfer Konventionen sind freiwillige Selbstverpflichtungen und treffen keine Aussagen zu Sanktionen. Sie enthalten allerdings die Verpflichtung der Unterzeichner, schwerwiegende Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht selbst unter Strafe zu stellen. So sind in Deutschland Verletzungen der Genfer Konventionen durch das 2002 in Kraft getretene Völkerstrafgesetzbuch strafbar. Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag hat seit 2002 unter bestimmten Umständen die Möglichkeit, Kriegsverbrechen strafrechtlich zu verfolgen, wird aber von einer Reihe von Ländern nicht anerkannt, unter anderem von den USA, Russland, der Volksrepublik China, Indien, Pakistan und Israel.