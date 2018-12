Archiv: Abstimmung auf dem CDU-Parteitag am 06.12.2016 in der Grugahalle in Essen

Quelle: dpa

Das gab es bei der CDU lange nicht mehr: eine Kampfkandidatur um den Parteivorsitz. Zuletzt war dies vor mehr als 47 Jahren der Fall - am 4. Oktober 1971 trat Helmut Kohl, damals Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz, auf dem Bundesparteitag in Saarbrücken gegen Unions-Fraktionschef Rainer Barzel an. Kohl kam auf 174 Stimmen, Barzel auf 344. Zwei Jahre später löste Kohl Barzel dann ab - es begannen Kohls 25 Jahre als CDU-Vorsitzender. Am Freitag geht es auf dem Parteitag in Hamburg um die Nachfolge von Angela Merkel, die seit 18 Jahren im Amt ist.