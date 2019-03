Der Bundesgerichtshof hat am Donnerstag zur Haftung von Lehrern bei Notfällen im Sportunterricht verhandelt. 2013 war ein damals 18-jähriger Schüler beim Aufwärmen bewusstlos geworden. Er erlitt einen Hirnschaden und ist zu 100 Prozent schwerbehindert. Der ehemalige Schüler will Schmerzensgeld vom Land Hessen, weil ihn die Lehrerin nicht reanimiert hatte. Das Urteil wird in zwei Wochen erwartet. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten in Sachen Erste Hilfe.