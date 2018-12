Die EU-Kommission drängt deshalb weiterhin auf einen einheitlichen Beschluss der EU-Mitgliedsstaaten, ein faires Besteuern der digitalen Wirtschaft einzuführen. Gleichzeitig warnt die Kommission die Mitglieder davor, eigene, nationale Digitalsteuern einzuführen - denn das begünstige Wettbewerbsverzerrungen innerhalb der Gemeinschaft. Ungeachtet dessen arbeiten mehrere EU-Staaten an solchen nationalen Plänen.



Auch das scheidende EU-Mitglied Großbritannien könnte mit einer eigenen Digitalsteuer die Brüsseler Pläne zunichtemachen. Denn statt der von der EU vorgesehenen Steuer mit drei Prozent will London eine Steuer mit nur zwei Prozent. Außerdem soll beim britischen Modell - anders als in der EU - keine Online-Werbung besteuert werden. In Steuerfragen haben die Briten in Brüssel heute noch eine gewichtige Stimme - und könnten damit einen Deal, der Einstimmigkeit verlangt, zum Platzen bringen.