Mit durchschnittlich sechs bis sieben Euro pro Quadratmeter bezahlen die Berliner, die ihre Wohnungsverträge bereits vor längerer Zeit abgeschlossen haben, vergleichsweise günstige Mieten. Allerdings sind die Angebotsmieten in der Hauptstadt in den vergangenen Jahren stärker gestiegen als in jeder anderen deutschen Großstadt. Das heißt: Wer heute eine Mietwohnung in Berlin sucht, muss laut Senat und dem aktuellen Wohnungsmarktbericht der Investitionsbank Berlin im Schnitt 10,32 Euro pro Quadratmeter bezahlen. Für freie Wohnungen haben sich die Mietpreise in den vergangenen zehn Jahren also in etwa verdoppelt.