Kein Wunder, dass es Jahr für Jahr Tausende Paare ins Ausland zieht, wenn sie auf natürlichem Weg keine Kinder bekommen können. 2014 gab es europaweit 56.000 Eizellspenden. Als Mekka der Eizellspende gilt Spanien. Die Ukraine ist besonders billig. Wie seriös eine Eizellspende dort ist, sehen interessierte Paare jedoch nicht auf den entsprechenden Webseiten. Was bekommen die Spenderinnen an Bezahlung? Wie viele Eizellen werden entnommen und bei der Frau aus Deutschland wieder eingesetzt? In vielen Ländern ist die Eizellspende anonym, niemand weiß, wer die genetische "Mutter" ist. Dem Kind wird dadurch die Möglichkeit versagt, seine Abstammung zu erfahren. Dazu hat es aber ein Recht in Deutschland. So fällt sich das Embryonenschutzgesetz gewissermaßen selbst in den Rücken.