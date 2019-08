Macrons Antwort auf diese Frage lautet: Man muss die Erwartungen herunterschrauben und weitermachen. Das Format "Gipfel" will er zum "Arbeitslabor" machen, in dem die wichtigsten Fragen der Zeit besprochen werden, ohne dass am Ende zwingend eine gemeinsame Position der Teilnehmer herauskommen muss. Dies ist ein Bruch mit der eingespielten Choreografie der G7-Gipfel: In ihrer mehr als vier Jahrzehnte währenden Geschichte hatte sich die G7 immer als Gemeinschaft verstanden, die auf Grundlage gemeinsamer politischer Werte und wirtschaftlicher Grundüberzeugungen in informeller Atmosphäre berät - Multilateralismus in Reinform also...