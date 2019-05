"Wir haben in den letzten Jahren gesehen, dass der 'Islamische Staat' und seine Ideologie in Sri Lanka mehr Anklang gefunden haben", sagt Wagner. "Wir haben auch gesehen, dass sich circa 30 Personen aus Sri Lanka dem IS in Syrien angeschlossen haben." Das sei eine verhältnismäßig große Gruppe. Denn im Land leben nur etwa zwei Millionen Muslime. Die Mehrheit folge aber einem relativ moderaten Islam.