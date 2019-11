Bislang steht ein Großteil der öffentlich zugänglichen Ladestationen auf Privatgrundstücken und nicht direkt im öffentlichen Raum: Etwa auf Parkplätzen vor Einkaufszentren, Hotels und Firmen - und nur viel seltener einfach am Straßenrand. Das liegt auch daran, dass auf öffentlich zugänglichem Privatgelände die Kommunen kaum einschränkende Auflagen machen. Die Ladestation muss dann nur vom örtlichen Stromnetzbetreiber genehmigt werden. Seit 2016 ist zusätzlich eine Anmeldung bei der Bundesnetzagentur nötig: Das soll sicherstellen, dass das lokale Stromnetz nicht durch eine zu hohe Dichte an Ladestationen überlastet werden kann. Wird der Strom für die Kunden nicht kostenlos abgegeben, sondern verkauft, muss auch noch ein Zähler her und die Software geeicht sein.