Mehr als die Hälfte der Fälle (rund 53.000) kamen laut WHO in der Ukraine vor, in Serbien wurden mehr als 5.000 Fälle gemeldet und mehr als 2.000 Fälle in Frankreich, Russland, Italien, Georgien und Griechenland. Dass in der Region mehr Menschen als jemals zuvor geimpft worden seien, reiche nicht, sagte Zsuzsanna Jakab, Direktorin des WHO-Regionalbüros. "Wir müssen mehr tun und unsere Sache besser machen, um jede einzelne Person vor Krankheiten zu schützen, die leicht vermieden werden können."