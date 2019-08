Bundesfinanzminister Scholz prüft, ob es ein staatliches Verbot von Negativzinsen für Kleinsparer geben kann.

Quelle: picture alliance/chromorange

Werden Sparer bald dafür bestraft, dass sie Geld auf dem Konto parken? Was für Großkunden von Banken bereits Usus ist, könnte in absehbarer Zeit auch Sparer treffen. Die Politik ist alarmiert - und prüft, Negativzinsen per Gesetz zu verbieten.