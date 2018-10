Die Klagen aus der deutschen und europäischen Stahlindustrie sind vehement. In der Tat schwemmt billiger Stahl aus China in die Märkte, weil dort die Produktionskosten niedriger sind. Zudem lautet der Vorwurf, dass die chinesische Stahlindustrie von der Regierung in Peking subventioniert wird. Fakt ist: China produziert rund doppelt so viel Stahl, wie es selbst benötigt. Die Überschüsse aus China haben ein Volumen erreicht, das doppelt so groß ist wie die europäische Stahlproduktion insgesamt.