In erster Linie geht es um den Schutz menschlicher Gesundheit. Daher werden Messungen nicht für Orte vorgeschrieben, an denen sich in der Regel keine Menschen aufhalten. Dazu gehören zum Beispiel Tunnel oder Fahrbahnen, die in der Regel für Fußgänger nicht öffentlich zugänglich sind, ebenso wie Gebiete ohne feste Wohnunterkünfte oder Industriegeländer, auf denen gesonderte Sicherheitsbestimmungen gelten.