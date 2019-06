Die Meerenge verbindet den Persischen Golf mit dem Golf von Oman, von dem Schiffe den Rest der Welt erreichen können. Sie liegt in den Hoheitsgewässern des Iran und des Oman und ist an ihrem engsten Punkt lediglich 33 Kilometer breit. Die Fahrrinne ist in beiden Richtungen drei Kilometer breit. Die Straße wird als internationale Transitroute betrachtet.

Bildquelle: ZDF