Das Patentgesetz können nur die Mitgliedsstaaten gemeinsam in einem entsprechend aufwendigen Verfahren ändern. Entscheidet lediglich der Verwaltungsrat, können die Beschwerdekammern das angreifen - und an diese Sicht sind die Prüfer dann gebunden. Die Prüfer müssten in der Konsequenz - auch wenn die Politik und der Verwaltungsrat es nicht wollen - wieder Patente auf Züchtungen erteilen. Gegner kritisieren,

das EPA habe auch ein wirtschaftliches Interesse: Es finanziert sich aus Patentgebühren. Sie stellen auch Strukturen in Frage. Das EPA sei in seinem gesamten Aufbau so angelegt, die Interessen der Industrie zu bedienen, sagte Richard Mergner, Landesvorsitzender des Bundes Naturschutz in Bayern. Der Agrarexperte der Grünen im Bundestag, Harald Ebner, wetterte, es könne nicht sein, dass der erklärte politische Willen von 38 Staaten unterlaufen werde. Die Bundesregierung müsse handeln.