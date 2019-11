Nicht wirklich gut. An der Aufgabe, die SPD aus der Krise zu holen, sind seit 2005 neun Parteivorsitzende gescheitert. Es ist schwer vorstellbar, dass eine neue Führung, nur weil sie eine Doppelspitze ist und von den Mitgliedern gewählt wurde, diese Herkulesaufgabe bewältigen kann. Weder stehen der 67-jährige Walter-Borjans und Olaf Scholz, der in den letzten 17 Jahren an allen maßgeblichen Entscheidungen der SPD beteiligt war, für einen Neuanfang. Noch kann man von Saskia Esken oder Klara Geywitz erwarten, dass sie einen Apparat wie die SPD wirklich in den Griff bekommen. Daran sind schon ganz andere Sozialdemokraten mit viel Erfahrung gescheitert, man denke da an Kurt Beck, Franz Müntefering, Sigmar Gabriel und Andrea Nahles.