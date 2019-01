Warnstreiks bei Geldtransporter-Fahrern

Quelle: dpa

Stau bei der Lebensader für den Bargeldkreislauf: Verdi hat die 11.000 Mitarbeiter der Geldtransport-Branche in Deutschland zum Arbeitskampf aufgerufen und Tausende sind gefolgt. Die Gewerkschaft will so den Druck in der laufenden Tarifrunde erhöhen.