Die USA drohen den Unternehmen massiv. Als Strafen vorgesehen sind etwa Einreiseverbote in die USA für Manager der betreffenden Unternehmen. Die US-Regierung will aber auch Vermögen und Werte einfrieren, die beteiligte Firmen auf US-amerikanischem Territorium lagern. Das gilt auch beispielsweise für Schiffe, die amerikanische Hoheitsgewässer befahren. In einem Brief der republikanischen Senatoren Ted Cruz und Ron Johnson an Allseas-Chef Edward Heerema heißt es, sollte die Firma auch nur einen einzigen Tag an der Pipeline weiter arbeiten, drohten "potenziell vernichtende rechtliche und wirtschaftliche Sanktionen".