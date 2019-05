Die Vorgaben und Mechanismen des EU-Emissionshandels für Energiewirtschaft und Industrie werden dabei berücksichtigt. Sie werden aber durch Festlegungen auch für alle davon nicht erfassten Bereiche ergänzt.



Konkrete Maßnahmen für weniger Treibhausgase sollen später in Verantwortung der Einzelressorts beschlossen werden. Dafür soll die Regierung noch in diesem Jahr ein Maßnahmenprogramm beschließen. Vorbereiten soll dies das Klimakabinett, das auch während der parlamentarischen Sommerpause tagen soll. Auch soll es weitere Maßnahmengesetze für einzelne Sektoren geben, so wie es das Wirtschaftsministerium derzeit für Energiesektor und Kohleausstieg vorbereitet.