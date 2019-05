Japan ist eine parlamentarische Monarchie. Der Kaiser hat keine regierende Funktion, nur repräsentative Pflichten. Seine Reisen und öffentlichen Auftritte werden von der Regierung festgelegt. Laut der japanischen Verfassung ist der Tenno, wie der Kaiser in Japan genannt wird, ein "Symbol Japans und der Einheit des japanischen Volkes."

Er und seine gesamte Familie leben zurückgezogen in einem Palast umgeben von einem großen Park mitten in der Hauptstadt Tokio. Sie müssen sich einem strengen Hofzeremoniell beugen. Mehr als 1.000 Beamte wachen über uralte Regeln, beispielsweise wie eine Teezeremonie ablaufen muss. Nur zweimal im Jahr - an seinem Geburtstag am 23. Dezember und zum Neuen Jahr am 2. Januar - spricht der Tenno zum Volk.