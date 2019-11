Um auf Kohlestrom verzichten zu können, müssten Solar- und Windenergie deutlich ausgebaut werden. Die Regierung peilt für den Ökostrom bis 2030 einen Anteil am Bruttostromverbrauch von 65 Prozent an. Bei Windkraft an Land erweist sich allerdings das von Union und SPD eingeführte Ausschreibungsverfahren zunehmend als Hemmnis. Im laufenden Jahr gingen kaum neue Anlagen in Betrieb, die Windbranche steht vor Massenentlassungen.