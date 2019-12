Deshalb ist jetzt unklar, wie ein rechtmäßiger Luftreinhalteplan in München erzwungen werden kann, nachdem der Europäische Gerichtshof die von der Deutschen Umwelthilfe beantragte Zwangshaft für verantwortliche Politiker und Beamte vermutlich ablehnen wird (so empfiehlt es jedenfalls der Generalanwalt des EuGH, ein neutraler Gutachter).



In der Verhandlung vor dem EuGH wurde die Möglichkeit erörtert, den Freistaat Bayern zu Geldbußen zu verurteilen, die er – anders als bisher – nicht an sich selber, sondern an Verbände zahlen müsste. Außerdem drohen millionenschwere Strafzahlungen, zu denen Deutschland vom EuGH im Rahmen eines Vertragsverletzungsverfahrens verurteilt werden kann.