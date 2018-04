Der französische Publisher hatte vermutlich schon darauf spekuliert, mit dieser Diskussion ein wenig anzuecken und auf diesem Wege mehr Aufmerksamkeit zu generieren. Immerhin zeigt das Titelbild des Spiels die Führungsriege der Sekte an einem langen Tisch, angelehnt an das Letzte Abendmahl, das berühmte Bild von Jesus und seinen Jüngern. Auch ist nicht zu leugnen, dass "Far Cry 5" auf aktuelle Entwicklungen in den USA anspielt. Auf einem Anrufbeantworter findet der Spieler eine Nachricht eines Gouverneurskandidaten, der übel gegen Kanadier hetzt und eine Mauer an der Grenze errichten will. Schon die Zeichentrickserie South Park widmete dieser Handlung 2015 eine Folge - eine klare Anspielung auf Trumps Pläne, eine Mauer an der mexikanischen Grenze zu bauen.