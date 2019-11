Knapp sechs Wochen vor der Neuwahl in Großbritannien hat der Chef der Brexit-Partei und radikale Brexit-Befürworter Nigel Farage den Druck auf Premierminister Boris Johnson deutlich erhöht. Er verlangt die Aufgabe des von Premierminister Boris Johnson mit der EU ausgehandelte Brexit-Abkommens. Der Vertrag binde Großbritannien weiter an die EU und zwinge es zu jahrelangen Verhandlungen über das künftige Verhältnis, sagte Farage am Freitag.